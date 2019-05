I Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia hanno intensificato i controlli in tutto il territorio della provincia, attenzionando la circolazione sulle principali arterie stradali, con la massima attenzione alle aree boschive della zona, per consentire ai cittadini di trascorrere serenamente il primo maggio all’aria aperta.

Durante le verifiche i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia si imbattevano in un giovane automobilista apparso subito in condizioni psicofisiche non ottimali, palesando un aspetto verosimilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti.

A richiesta dei Carabinieri si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento medico. Nei confronti dell’automobilista è scattata così una denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia per rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per rilevare lo stato di alterazione psicofisica e il conseguente ritiro della patente di guida, mentre il veicolo veniva affidato al proprietario.