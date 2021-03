I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno denunciato in stato di libertà un 55enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari dell’aliquota operativa della citata Compagnia, nel corso di un’attività di controllo finalizzata alla ricerca degli autori di un altro reato, in agro di Lupara (CB), hanno fermato un 55enne della zona, alla guida di un mezzo simile a quello oggetto di ricerca.

L’uomo, da subito apparso con un atteggiamento nervoso, è stato sottoposto a un controllo minuzioso che ha portato al rinvenimento e sequestro di un involucro in cellophane termosaldato risultato contenere gr. 5 di stupefacente del tipo cocaina. L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Campobasso per detenzione di stupefacente al fine di spaccio. Le attività dei Carabinieri non si fermano anche per accertare la destinazione e la provenienza dello stupefacente.