di Redazione

In una giornata segnata da un forte impegno comunitario, l’incontro per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del femminicidio, un flagello che continua a lasciare un’impronta dolorosa nella società italiana e nel mondo. Tra i relatori, L’On.le Manuel Vescovi e l’avvocato Emanuela Fancelli, nota per il suo impegno nella difesa dei diritti delle donne. Fancelli ha offerto una panoramica toccante e approfondita sulla gravità del femminicidio, evidenziando come questa forma estrema di violenza di genere rappresenti la punta dell’iceberg di una problematica molto più ampia che affonda le radici nel tessuto stesso della società. “Non possiamo più restare silenti di fronte a questa emergenza”, ha affermato Fancelli, sottolineando l’importanza di una presa di coscienza collettiva e dell’adozione di misure concrete per la prevenzione e il sostegno delle vittime.” L’avvocato ha poi evidenziato come il femminicidio sia spesso il tragico epilogo di un lungo percorso di violenza, che potrebbe essere interrotto attraverso l’educazione, una maggiore sensibilizzazione e un sistema di supporto più efficace per le donne in situazioni di pericolo e la necessità urgente di agire. Fancelli ha chiamato a raccolta non solo le istituzioni, ma l’intera società civile, per costruire reti di solidarietà e promuovere un cambiamento culturale che ponga fine alla violenza contro le donne. “La promozione di iniziative locali a sostenere le organizzazioni che lavorano ogni giorno sul campo – chiosa l’avvocato Fancelli – e la speranza che eventi come questo possano contribuire a generare un movimento sempre più ampio e coeso contro il femminicidio, dimostrano che la volontà di cambiare le cose esiste e che, insieme, è possibile lavorare per un futuro in cui nessuna donna debba temere per la propria vita.”