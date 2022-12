Un “si” dinanzi all’altare della Cattedrale di Venafro, celebrante Don Salvatore Rinaldi, che ha suggellato la felicissima unione tra Carmen Scardino e Nicandro Silvestri di Venafro, in foto assieme alla loro piccola Anna. Quindi la giornata di allegria, divertimento ed ottima convivialità in un’accogliente struttura recettiva campana. Da futuromolise auguri sinceri ai genitori degli sposi Anna, Enza, Giampiero e Nicola, alla sorella di lei Assunta ed al fratello dell’uomo Andrea. I migliori auspici agli sposi Carmen e Nicandro per una vita ricca di gioie e felicità.