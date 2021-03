Si è tenuto oggi, lunedì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, l’evento conclusivo del progetto Pari Comunicazioni, promosso dal Comune di Campobasso e dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’evento, svolto in modalità online come oramai avviene di consuetudine in questo periodo pandemico, è stato trasmesso in diretta sui canali social delle diverse associazioni coinvolte nel progetto e ha visto la partecipazione e gli interventi di Paola Felice, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Campobasso; di Emanuela Galasso, Liberaluna Onlus; di Angela Sajeva, Viva Onlus, di Marco Caldoro, attore; di Giovanni De Micheli, fumettista e di Roberto Faccenda, presidente INCAS Produzioni. A moderare l’incontro ha provveduto Francesco Vitale.

Pari Comunicazioni è un progetto che ha visto impegnati gli alunni di diverse scuole cittadine, insieme alle associazioni partner del progetto stesso, ovvero INCAS Produzioni, Liberaluna Onlus, Viva Onlus.

Nel corso del convegno sono stati anche presentati e trasmessi i contenuti audiovisivi prodotti nell’ambito del progetto, a iniziare dallo spot “Uso le mani solo per farti rialzare”, realizzato da William Mussini, per giungere poi al il Documentario reportage sui laboratori svolti nelle scuole, con le quattro strisce animate sul tema della parità di genere.

“Lo sviluppo del progetto Pari Comunicazioni ha prodotto una collaborazione tra istituzioni, mondo della scuola e realtà associative sociali e culturali operanti sul territorio che è già di per sé un patrimonio di esperienze messe in rete in modo pienamente in linea con quelli che sono poi gli obiettivi principali del progetto – ha dichiarato l’assessore alle Pari Opportunità, Paola Felice –.

Abbiamo voluto presentare i risultati finali di questo importante progetto, non a caso, proprio nella giornata nella quale, l’8 marzo, simbolicamente si celebrano le conquiste sociali dell’universo femminile, ritenendo che rappresentasse una giornata valida per riflettere, in primo luogo, sulla vera attuazione della parità di genere.

Ringrazio per il lavoro svolto in questo senso tutti i partner del progetto e mi preme ringraziare anche la passata amministrazione – ha detto l’assessore – che con lungimiranza ha avuto il merito di avviare questo progetto nel 2018, seguito per tutto questo tempo con professionalità ed attenzione dall’area Pianificazione e Programmazione del Comune di Campobasso, dalla dottoressa Claudia Romaniello e da tutto lo staff.

La scuola fornisce agli studenti gli strumenti per diventare cittadini consapevoli – ha aggiunto l’assessore – ed è il luogo maggiormente deputato allo sviluppo di percorsi di in/formazione, sensibilizzazione ed educazione alla non discriminazione.

Il merito principale di questo progetto e di chi lo ha curato in prima persona, come abbiamo potuto vedere anche dai risultati prodotti, è proprio quello di aver stimolato incontri e riflessioni utili a favorire il riconoscimento e il superamento di modelli strutturati, di pregiudizi e stereotipi connessi al genere, al fine di prevenire il proliferare di fenomeni di discriminazione ed esclusione”.