Dopo gli incontri susseguitisi nei giorni scorsi e la volontà mostrata da parte dell’Amministrazione Comunale di studiare, nel tempo più breve possibile, una situazione opportuna per i mercati ambulanti cittadini di corso Bucci e via Gammieri, ci si avvia alla riapertura dei due mercati, al momento però in forma sperimentale, già da lunedì prossimo.

L’Amministrazione Comunale, per venire incontro alle richieste degli ambulanti e allo stesso tempo per garantire il rispetto delle misure sanitarie indispensabili per la riapertura dei mercati all’aperto, ha lavorato in queste settimane per proporre luoghi alternativi dove far svolgere il mercato cittadino, mettendo a disposizione la propria struttura delle Attività Produttive per ogni verifica necessaria, con l’intenzione e il proposito di poter stabilire una riapertura in sicurezza per i mercati all’aperto, proponendo agli ambulanti anche modalità innovative che potessero dare maggiore impulso alle vendite e ampliare l’offerta merceologica.

“Sin dal 18 maggio abbiamo operato, con il supporto dell’intero settore delle Attività Produttive, confrontandoci sulla riapertura dei mercati ambulanti con rappresentanti e associazioni di categoria in modo trasparente, – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive, Paola Felice – in funzione esclusivamente di una scelta il più possibile condivisa e che potesse garantire sia gli stessi ambulanti che i cittadini che si ritrovano poi nei mercati una volta riaperti. Le problematiche logistiche che si vanno a creare con le nuove misure legate all’emergenza Covid-19, ci hanno portato a fare una serie di proposte agli ambulanti a fronte delle quali abbiamo riscontrato la loro volontà però di provare a riaprire i mercati nelle sedi originarie.

In una situazione come quella attuale, dove le attività commerciali e produttive devono adeguarsi in modo di certo nuovo a una serie di esigenze di sicurezza sanitaria, il Comune di Campobasso, – ha specificato Felice – proponendosi di accompagnare giustamente il più possibile il processo di ripresa delle diverse attività presenti sul territorio, vuole dare la possibilità agli ambulanti di corso Bucci e a quelli di via Gammieri di ripartire verificando con loro, in via sperimentale durante le aperture dei prossimi giorni, che le condizioni reali che si creeranno rispondano a ciò che giustamente viene richiesto e deve essere garantito per la sicurezza dell’intera comunità.

D’altra parte, – ha concluso l’assessore – è auspicabile che di fronte all’emergere di oggettive difficoltà, il legame ad un luogo storico come corso Bucci non rappresenti un freno per poter ripensare in modalità innovativa il tradizionale mercato che deve ritrovare la sua centralità all’interno dei luoghi abitati, con un offerta più completa e dinamica”.