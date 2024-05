di Redazione

Giovedì 9 maggio la federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Isernia ospiterà Pierluigi Biondi, sindaco de L’Aquila e responsabile nazionale del dipartimento coordinamento autonomie locali del partito. L’incontro, dal titolo ‘8000 campanili, un’unica grande storia’ si terrà presso il Grand Hotel Europa alle ore 18. “Sarà l’occasione per riunire eletti e dirigenti del Partito di Fratelli d’Italia, anche in vista dell’appuntamento con le Elezioni Europee, nonché per conoscere tutto ciò che il Governo di Giorgia Meloni sta facendo per tutelare le amministrazioni locali e le aree interne. Oltre al coordinatore regionale Filoteo Di Sandro ed al presidente provinciale Desio Notardonato, interverranno i parlamentari molisani Elisabetta Lancellotta e Costanzo Della Porta, gli assessori regionali Michele Iorio e Salvatore Micone, il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, il sindaco di Venafro Alfredo Ricci e tutti gli eletti nelle amministrazioni provinciali e comunali nonché i dirigenti di partito.