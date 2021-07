di Tonino Atella

All’orizzonte a Venafro il nuovo Fratelli d’Italia cittadino. Sarà un giovane ed appassionato di senso civico.

Si sta lavorando alla riorganizzazione di Fratelli d’Italia a Venafro per rilanciarne ruolo ed azione politica. A tanto si stanno prodigando in molti sia da Venafro che da altri Comuni dell’isernino, convinti della necessità di un partito di destra in grado di rappresentare le istanze dell’area venafrana per incentivare economia, lavoro e partecipazione sociale alle tante tematiche sul tappeto nell’intero territorio dell’estremo Molise dell’ovest. Da Venafro quindi parte il nuovo corso dell’attività politica della destra, nella convinzione che i venafrani e le altre popolazioni dell’area attendano interventi politici precisi per affrontare e risolvere le attese locali, che non sono affatto di poco conto e che riguardano prevalentemente l’occupazione, la sanità, i commerci, l’agricoltura, ma anche l’ambiente ed una precisa politica socio/umanitaria verso le fasce più deboli.

Al riguardo, come scritto in apertura, si stanno adoperando in molti e contatti sono stati avviati con giovani professionisti venafrani per individuare il personaggio disponibile per affrontare gl’ impegni socio/politici futuri. Occorre disponibilità e senso civico affinché Venafro e dintorni conoscano una nuova alba di fattività e realizzazioni nell’interesse collettivo. In siffatta individuazione sono massimamente attivi il referente regionale di FdI del Molise, Filoteo di Sandro, l’ex consigliere regionale Massimiliano Scarabeo ed altri ancora del partito della Meloni nell’isernino affinché la destra venafrana sia maggiormente presente sulle questioni locali, ritrovando ruoli e funzioni che le sono proprie nell’ambito territoriale anche in vista delle prossime scadenze elettorali sia amministrative che politiche. A giorni, se il tutto andrà per il verso giusto, la presentazione del nuovo e giovane segretario cittadino di FdI di Venafro con apposita conferenza stampa, presenti i massimi esponenti molisani del partito di Giorgia Meloni.