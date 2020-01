Si sono aperti oggi, venerdì 31 gennaio, alle ore 16.30, per concludersi domenica 2 febbraio, gli Stati generali della Montagna 2020 a Roccaraso (AQ), organizzati e promossi dal gruppo al Senato di Fratelli d’Italia, presso la sala Consiliare “G. Spataro” in viale degli Alberghi, 2/a. Dopo i saluti iniziali alle ore 17.30 è previsto il convegno “Sci e non solo”.

L’obiettivo delle tre giornate, per il partito guidato da Giorgia Meloni, è quello di lavorare all’elaborazione di una legge quadro per la montagna, per valorizzarne identità e tradizione e far sì che essa possa essere anche un importante volano per l’economia dei territori.

La montagna deve diventare emergenza nazionale su cui il Parlamento deve discutere e confrontarsi. Questo il messaggio lanciato a Roccaraso, nella prima giornata degli Stati generali della montagna.

“La difesa del territorio – ha sottolineato il vice capogruppo vicario di FdI al Senato, Isabella Rauti – è uno degli elementi fondamentali della cultura identitaria. FdI vuole aiutare e sostenere in termini di offerta di servizi chi ha deciso di rimanere nelle zone montane, incentivare con agevolazioni fiscali chi vi lavora e produce e favorendo il ritorno degli abitanti in montagna”.

Come spiega Adolfo Urso “Fratelli d’Italia intende denunciare lo stato di abbandono in cui oggi si trovano i Comuni montani e più in generale la montagna, che deve diventare un’emergenza nazionale e chiediamo che si apra in Parlamento un dibattito tra tutte le forze politiche per individuare soluzioni di rilancio”.