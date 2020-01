di Yelenia Scarabeo

Il gruppo automobilistico Fca dichiara di avere in corso discussioni con il gruppo asiatico Foxconn per costituire una joint venture paritetica per lo sviluppo e produzione in Cina di veicoli elettrici di nuova generazione e l’ingresso nel business IoV (Internet of Vehicles).

L’operazione verrà gestita principalmente dalle controllate del gruppo FIT Hong Ten, che fa componenti per auto, e FIH Mobile, che si occupa dell’assemblaggio di smartphone Android. In particolare, FIH Mobile fornirà software per le auto elettriche. Della joint venture in costituzione Foxconn ha indicato che Fca deterrà il 50%, mentre il gruppo asiatico avrà una quota non superiore al 40%.

Secondo Nikkei Asian Review, la collaborazione è stata trattata da Fca e Foxconn per 7-8 mesi. Lo scorso giugno il presidente di Foxconn aveva dichiarato che il gruppo avrebbe focalizzato la propria attenzione su tre aree come driver per la crescita: auto elettriche, medicina digitale e robotica avanzata.

Foxconn ha chiuso il 2019 con ricavi in rialzo di meno dell’1% a 178 miliardi di dollari Usa. Si tratta, in questo senso, del terzo anno consecutivo di ricavi record con un rallentamento del tasso di crescita, motivo per il quale Foxonn sta portando parte della sua produzione fuori dalla Cina.