Il SOA (Sindacato Operai Autorganizzati) e Flmuniti Cub FCA Termoli – Provinciale di Campobasso chiedono alla Fiat Fca e alla Regione Molise di rendere disponibili e liberi i test sierologici e i tamponi per tutti i dipendenti.

Covid-19 in Molise: Chiediamo alla Fiat Fca e alla Regione Molise di rendere disponibili e liberi i test sierologici e i tamponi per tutti i dipendenti, non bastano termoscanner e mascherine il rientro al lavoro deve essere sicuro totalmente, purtroppo gli asintomaci del Covid sono una realtà,da studi scientifici in molti casi è stata individuata alcuna differenza statisticamente significativa nella carica virale delle infezioni fra chi presenta sintomi e chi no, i sintomatici sono risultati contagiosi anche molto prima che i sintomi si presentassero.

E’ notizia di ieri sera che nello stabilimento FCA di Termoli inoltre un lavoratore è risultato positivo al test sierologico per Covid-19 augurandoci che l’eventuale tampone non confermi quello che potrebbe essere, l’azienda ha vietato successivamente il lavoro alla sola squadra di appartenenza a partire dal turno di notte.

Chiediamo anche alla Regione Molise e quindi all’Asrem di non effettuare tamponi solo in alcune case di riposo e sintomatici ma di garantire con prevenzione la completa sicurezza su tutti i lavoratori della più grande azienda Industriale regionale e invitarli immediatamente a sottoporsi ai test, un vecchio detto recita che <<la gatta frettolosa fece i figli ciechi>>, altrimenti le cause potrebbero essere gravi, aggiungiamo. Ai sindacati cosiddetti ”concertativi” ricordiamo che ripartire è importante e non solo con gli spot ma con la massima sicurezza per i lavoratori e per l’intero territorio. Chiediamo Test e tamponi liberi per tutti. Il Covid-19 negli asintomatici è una realtà, garantiamo la vita e dopo i numeri.