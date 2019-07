E’ arrivata la conferma: il Consiglio di Stato ritiene legittime le delibere dell’Agcom che imponevano di restituire i giorni erosi dalla fatturazione a 28 giorni e ha respinto gli appelli proposti da Wind, Fastweb e Vodafone contro le sentenze del Tar.

Questa decisione, richiesta con urgenza da Movimento Consumatori nell’udienza dello scorso 4 luglio, mette la parola fine sull’illegittimità del comportamento delle compagnie telefoniche e sull’obbligo di restituire i giorni erosi. “Movimento Consumatori – dichiara Paolo Fiorio, legale che ha assistito l’associazione avanti il Consiglio di Stato – ritiene che si tratti di una decisione senza precedenti per la tutela collettiva dei consumatori. Gli indennizzi devono essere automatici e immediati. Le compagnie telefoniche non hanno più scuse e devono adempiere alla delibera dell’Agcom, altrimenti chiederemo l’ottemperanza delle sentenze.

La palese illegittimità dell’applicazione dei sistemi di rinnovo e fatturazione a 28 giorni riguarda peraltro anche coloro che hanno esercitato il recesso dai contratti successivamente al 23 giugno 2017. Le compagnie dovranno rimborsare anche questi utenti ai quali non è applicabile la restituzione dei giorni erosi. Complessivamente le nostre stime quantificano gli indennizzi in circa un miliardo di euro”.

“La conferma dei provvedimenti dell’Agcom – afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale MC – è di storica importanza, perché rappresenta un innovativo caso di public enforcement, un modello da rafforzare per garantire l’effettivo rispetto della legge anche in presenza di danni diffusi di modesta entità individuale, ma di assoluta rilevanza collettiva. In questo caso, l’Autorità, infatti, si è fatta carico dell’indennizzo dovuto a milioni di consumatori in modo automatico e senza necessità di una domanda o di un’adesione ad una class action, in tempi molto rapidi in quanto in appena due anni si è giunti ad una decisione definitiva”.

“I consumatori conoscono i loro diritti, si chiede Filippo Poleggi, Presidente di MC Molise, a che cosa hanno diritto?” Il rimborso deve avvenire con la prima fattura che riceve.

