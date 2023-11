Prevista per questo pomeriggio l’inaugurazione di “Spazio Molise|Fashion & Food”, il primo Concept Store in Regione. Dalla creatività di Massimo Iaciancio, ideatore del noto marchio Passarè|Antico Molise, nasce questo spazio straordinario, in cui si coniugano le eccellenze regionali, culinarie, artistiche, della moda e del design. Iaciancio, stilista di tante collezioni di calzature (anche per Krizia), ha poi negli ultimi anni deciso di tornare nel nostro Molise e qui mettere a disposizione le proprie competenze, con la fondazione di Passarè, brand che oggi è presente con i suoi prodotti in gran parte del territorio regionale e nazionale. L’evoluzione della vena imprenditoriale e insieme artistica di Iaciancio trova sintesi in Spazio Molise, un luogo del tutto, un emporio del bello e del buono in cui sarà possibile essere coccolati nel gusto, nell’abbigliamento, nelle calzature, nei dettagli per se stessi, per la mente, per il corpo, e per i luoghi che si abitano. Spazio Molise si trova in località Selvotta a Monteroduni. L’appuntamento imperdibile è alle 18 in uno spazio mai pensato prima, per rendere ancora più elegante e glamour l’esperienza di vivere in Molise.

REDAZIONE