Per la 23°esima giornata del Campionato Nazionale Dilettanti, Serie D Girone F, si sfideranno domenica 9 febbraio con fischio d’inizio alle ore 14.30, l’Atletico Porto Sant’Elpidio e la Polisportiva Vastogirardi.

Una gara molto importante in chiave salvezza presentata dal tecnico altomolisano mister Francesco Farina. “Si tratta di una gara molto importante per noi. Vogliamo – spiega Francesco Farina – immediatamente riscattare la sconfitta di domenica scorsa contro il Tolentino. Sarà importante, per questo, recuperare bene tutti gli influenzati delle ultime giornate e stiamo valutando , con lo staff medico , le condizioni di tutti i calciatori in rosa giorno dopo giorno.

Incontreremo – conclude Farina – un’altra squadra in serie positiva che può vantare un attacco importante e che gioca un buon calcio. Dal canto nostro dobbiamo pensare solo a noi stessi e ripetere le prestazioni che abbiamo fatto durante tutto il campionato”.