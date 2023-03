Una sfida per palati fini. E’ quella che andrà in scena sabato al Palaunimol (inizio fissato alle ore 16) e vedrà di fronte il Circolo La Nebbia Cus Molise e l’Active Network. Le due squadre sono divise in classifica da un punto: trenta per i laziali, ventinove per i padroni di casa. In palio dunque ci sono tre punti pesantissimi per il prosieguo del campionato. Gli arancio neri di mister Monsignori sono reduci dal ko contro la Lazio, gara nella quale sono stati espulsi Lepadatu, Romano e Davì, indisponibili dunque sabato pomeriggio così come Curri, diffidato e ammonito negli ultimi 40’. Assenze pesanti ci saranno anche tra i padroni di casa con Lucas e Barichello appiedati dal giudice sportivo dopo il rosso e il giallo rimediati nella partita di Modena. A loro si aggiungono gli infortunati Oliveira e Pacioni. Nonostante questo la sfida resta assolutamente avvincente. L’Active che si presenterà al Palaunimol potrà contare sulla grande esperienza e sulle qualità del portiere Thiago Perez, di Poletto, Caverzan, Ganzetti, Boutabouzi, Pelezinho, tutti giocatori che hanno trascorsi anche in categoria superiore. Questi sono solo alcuni degli elementi che compongono una rosa di grande valore. A presentare la sfida di sabato è il tecnico dei viterbesi Massimiliano Monsignori. “Sarà come sempre una partita interessante. Affrontare il Cus Molise è bello perché al Palaunimol si respira un clima di sano sport, è un impianto bellissimo, troveremo di fronte una squadra forte. Tutti presupposti per un grande pomeriggio all’insegna del confronto e dello spettacolo”. Il valore delle due squadre, unito all’importanza della posta in palio, renderà la partita avvincente. “Siamo arrivati ad un momento chiave della stagione – rimarca il trainer – in cui i punti in palio pesano tanto per i rispettivi obiettivi. Nella parte alta della classifica siamo tante squadre in pochi punti, tutti possiamo ambire ai playoff e quindi ogni partita ha un peso specifico importante”. Monsignori conosce bene il Cln Cus Molise con il quale si è confrontato anche nelle passate stagioni dando vita a bellissime sfide. Il tecnico sottolinea il valore dei singoli e del collettivo allenato dal collega Sanginario: “Purtroppo sabato sia noi che loro dovremo fare a meno di giocatori importanti – interviene – e questo influirà sicuramente sullo spettacolo. E’ un vero peccato. Io amo lo sport e il confronto e mi dispiace che nelle file rossoblù sarà assente Barichello. E’ un grande giocatore che vorrei sempre affrontare, anche se all’andata ci ha fatto molto male. Gli elementi forti dovrebbero essere sempre in campo. A parte le individualità il Cus ha un’ottima squadra”.

Dando un occhio alla classifica e alle prestazioni, all’Active Network qualcosa manca in termini di punti. “Non siamo soddisfatti – rimarca – perché pur avendo fatto quasi sempre delle ottime prestazioni non siamo riusciti a capitalizzare in termini di punti quanto avremmo potuto. Questo ovviamente per nostre mancanze. Adesso però è inutile guardarsi indietro, dobbiamo centrare gli obiettivi anche se abbiamo una classifica che non rispecchia quelle che sono state le prestazioni. Questo è una sorta di anno zero e va vissuto come tale. L’Active viene da quattro anni con mister Ceppi nei quali ha fatto benissimo, è la mia prima esperienza a Viterbo ed oggi sono cambiate molte cose, compreso il regolamento. Dobbiamo cercare di centrare la serie A2 elite non trascurando i playoff che sono a portata di mano”. Il pensiero di Monsignori va poi al campionato in generale. “Alla vigilia ritenevo Lido di Ostia, Ecocity e Mantova le migliori e alla fine queste tre raggiungeranno le prime posizioni. Nel gruppo centrale c’è grande equilibrio con la sorpresa Cesena che sta facendo grandi cose dando continuità ai risultati. Questo per me è già un girone di serie A2 Elite”.