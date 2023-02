Prosegue il lavoro del Dipartimento SUSeF dell’Università degli Studi del Molise per la cultura e la creatività nei territori, all’interno del Progetto Interreg ‘3C’ di cui la Regione Molise è partner insieme ad altri soggetti istituzionali, fondazioni e Associazioni italiane, albanesi e montenegrine. Durante il convegno, che si terrà sabato 11 febbraio, alle ore 9.30, nel castello di Tufara, si parlerà di saperi, pratiche, innovazione e circolarità. “Per l’occasione – come spiegato dalla professoressa Letizia Bindi, docente Unimol – sarà aggiornato il bilancio della Crossborder Platform per le Imprese culturali e creative e l’attualizzazione del REIM, il Registro delle Eredità Immateriali del Molise come opportunità di consapevolezza circa il valore dei beni comuni condivisi e delle modalità per salvaguardarli e prendersene cura insieme”. A Tufara sono i giorni del Diavolo e per le strade si incontreranno maschere diverse venute a festeggiare il gran cerimoniale del Carnevale.

“Il REIM, Registro delle Eredità Immateriali del Molise (consultabile al sito www.patrimonioimmaterialemolise.it), è realizzato da un’équipe di giovani studiosi del Dipartimento SUSeF dell’Università degli Studi del Molise nel quadro del progetto Interreg IPA CBC’3C (Italia-Albania-Montenegro), in convenzione con la Regione Molise. Un progetto volto a scoprire il patrimonio immateriale di un territorio attraverso la consapevolezza maturata dalle comunità locali, dai cittadini, il senso di responsabilità e di cura verso i saperi e le pratiche culturali condivise” ha sottolineato la professoressa Bindi, a capo del progetto. “Si tratta di un lavoro di squadra appassionante che ha alla base una grande partecipazione collettiva. Il team che dirigo ha elaborato due strumenti di networking e sistematizzazione delle informazioni inerenti al patrimonio culturale della Regione Molise in rete con le altre regioni Europee interessate dalla cornice di finanziamento” ha spiegato ancora la Bindi.

Sabato a Tufara, nella splendida cornice del Castello, si affronterà prima il tema della cultura e della creatività come volano per restare in Molise e a moderare sarà Ivana Mustillo, Referente Progetto 3C della Regione Molise. Il secondo momento sarà dedicato all’economia circolare e innovativa della cultura del Molise e a moderare sarà la professoressa Letizia Bindi.