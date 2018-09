Ci sono scelte sulle quali non possono esserci fraintendimenti e ambiguità. E una di queste è l’appartenenza politica. Chi riesce con una certa indifferenza, ma anche con una buona dose di spregiudicatezza, a passare da uno schieramento all’altro o, ed è questo il caso, a tenere un piede in due scarpe dovrebbe chiedere scusa ai propri elettori e fare un passo indietro, così l’onorevole Giuseppina Occhionero in direzione della Consigliera Micaela Fanelli ora anche assessore esterno ai Progetti e Finanziamenti europei in una Giunta comunale di centrodestra nel Lazio, a Pontecorvo (Frosinone).

La vicenda che vede protagonista la consigliera del Pd – continua la Occhionero – che quel partito ha pure guidato da segretaria regionale, ripropone la questione della perduta identità della sinistra. Nel rispetto delle competenze di amministratore, peraltro ampiamente dimostrate nel suo operato di sindaco di Riccia, rilevo uno stridente contrasto politico tra il mandato da Consigliera regionale del Pd e quelli di assessore esterno di una giunta di centro-destra in un comune laziale.

Temo che la mancanza di chiarezza nelle scelte e una commistione politica con il centro-destra siano tra le principali cause dello sfaldamento del centro-sinistra, del quale LeU è uno degli effetti. Ed è, forse, il segnale di un accordo organico con Forza Italia!

Mi auguro, e lavorerò per questo, che la sinistra e il maggiore partito che si candida a rappresentarla ritrovino una rotta comune basata sui valori che ci hanno unito per decenni: la solidarietà verso i più deboli, l’uguaglianza, la libertà di pensiero e la coerenza politica. Spero, per il futuro – conclude l’onorevole LeU – che la sinistra e i cittadini che credono nei valori fondanti della democrazia tornino a camminare insieme e a parlare lo stesso linguaggio.