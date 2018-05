C’è chi rispetta le regole della democrazia e quindi anche gli avversari. E c’è chi pensa di essere più furbo di tutti e, qui come a Roma, inizia subito a calpestarle. Ieri, insieme a Vittorino Facciolla, abbiamo sostenuto prima il candidato della maggioranza alla Presidenza del Consiglio, poi quello dei 5 stelle alla Vice Presidenza, come seconda forza eletta.

Centro-destra e 5 Stelle invece hanno pensato bene di “far fuori” il PD dalla Segreteria dell’Ufficio di Presidenza. Un organo di garanzia, per il corretto funzionamento dei meccanismi del Consiglio, che dovrebbe essere espressione di tutti i molisani. Non a caso è composto di 5 persone. A noi sarebbe dovuta toccare una posizione in quanto terza forza politica rappresentata. Invece, hanno preferito calpestare quasi 30mila molisani, espressione del centro-sinistra, che non saranno rappresentati.

Complimenti! Una prima “vittoria” politica che già fa capire tanto sulla considerazione che si ha della democrazia. Quella “vera”, quella che si applica per i diritti di tutti, non solo per sé stessi. Auguri e buon lavoro ai colleghi Consiglieri! Il viaggio è appena iniziato e avremo modo di esercitare ancora con maggiore convinzione e forza il ruolo di opposizione! Con uno strumento in meno, ma proprio per questo con molta più determinazione!