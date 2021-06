PROGRAMMA – INVITO

L’evento diocesano è organizzato dal Centro diocesano di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia” – area formazione.

Ultimi preparativi per il convegno “Famiglia in digitale” in programma sabato 12 giugno 2021, alle 17.30, nella sala del cinema Sant’Antonio di Termoli. Ospite-testimonial dell’incontro sarà Francesco Belletti, direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia di Milano.

L’evento della diocesi di Termoli-Larino, promosso dal Centro di Aiuto alla Famiglia “Amoris Laetitia”, si inserisce nel percorso di collaborazione con il CISF, dedicato alla formazione e alla condivisione di buone pratiche relazionali sul territorio. Concluderò con un significativo momento “in presenza” la video-rubrica “Dieci minuti in famiglia” nata come un desiderio di informare e approfondire tematiche di grande attualità con il contributo di esperti del settore con una lunga e significativa esperienza.

L’occasione sarà quella di approfondire diverse tematiche dedicate alle relazioni e all’utilizzo delle nuove tecnologie traendo spunto anche dal recente Rapporto del CISF. Dati, esperienze e confronti su temi di attualità e su nuovi stili di vita per fare il punto della situazione in un momento storico scandito da prescrizioni e distanziamenti dovuti all’emergenza sanitaria. Un’opportunità per condividere un percorso di formazione e crescita che si apre al territorio e al contributo di studiosi delle dinamiche familiari e relazionali mettendo sempre al centro la dimensione dell’umano.

Il programma del convegno, moderato da Fabrizio Occhionero, è il seguente:

17.30: accoglienza da parte dei volontari e dei consulenti della coppia e della famiglia del Centro di Aiuto alla Famiglia “Amoris Laetitia”;

17.45: saluti di S.E. Mons. Gianfranco De Luca, Vescovo della diocesi di Termoli-Larino;

17.55: apertura del convegno a cura di don Gianfranco Lalli, direttore del Centro di Aiuto alla Famiglia e di Isabella Cordisco, referente area Formazione del Centro;

18.10: testimonianza di una famiglia;

18.30 – 19.15: ospite-testimonial Francesco Belletti (direttore Centro Internazionale Studi Famiglia Cisf);

Il convegno sarà accompagnato dal maestro Tiziano Albanese che interpreterà al pianoforte alcuni elementi della famiglia.

Dato il protrarsi del distanziamento Covid il salone potrà contenere al massimo 90 persone. Sarà possibile seguire il convegno su canali YouTube e Facebook della diocesi di Termoli-Larino e su Misericordia Televisione (canale 604 in Molise e 636 in Abruzzo).

IL CISF Il Cisf è una realtà consolidata a livello nazionale e internazionale. Fondato nel 1974 da don Giuseppe Zilli, storico direttore di Famiglia Cristiana, promuove la cultura della famiglia nel segno dei valori tramandati ed insieme nella prospettiva dei mutati scenari della società contemporanea. Il centro pubblica con cadenza biennale un Rapporto sulla Famiglia. L’edizione 2020 ha come titolo “La famiglia nella società post-familiare”.

FRANCESCO BELLETTI Nato nel 1957, sposato con Gabriella, vive e lavora a Milano con tre figli. Laureato in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Milano nel 1983, ha lavorato per oltre 15 anni come consulente e ricercatore libero professionista per enti pubblici e privati no profit su tematiche sociali. Dal 1992 al 2005 è stato docente di varie materie presso nel corso di laurea in Servizio sociale della Università Cattolica di Milano. Dal 1990 collabora al Cisf (Centro internazionale studi famiglia) di Milano, dapprima come vice-direttore e dal 2000 come direttore (carica che ricopre attualmente). Dal 2009 al 2015 è stato Presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari.