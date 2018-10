Allarme bomba in Tribunale a Larino. In mattinata è giunta ai Carabinieri di Termoli una telefonata da una voce maschile che annunciava la presenza di un ordigno nel Palazzo di Giustizia. Immediata l’evacuazione di uffici e aule giudiziarie. Tutti sono usciti dall’edificio, attendendo nella piazza antistante l’arrivo degli artificieri e i controlli all’interno. Bloccata per la mattinata l’attività amministrativa e giudiziaria.