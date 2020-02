L’azione criminale è andata in scena nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 febbraio, alle porte di Salcito. I banditi, armati e a volto coperto, hanno preso di mira un portavalori dell’Ivri, ma il colpo non è andato a buon fine grazie alla pronta reazione del vigilante. Fallito il tentativo di rapina, i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un’Alfa Romeo che è stata ritrovata incendiata non lontano dal luogo del misfatto. Scattato l’allarme, sono stati predisposti posti di blocco sulle arterie principali della regione. Non si conoscono al momento altri particolari sull’accaduto