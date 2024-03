di T.A.

ANCORA ATTACCHI SUBDULI E TRUFFALDINI VIA INTERNET PER METTERE LE MANI SUI RISPARMI ALTRUI.

“ASSOCIA IL TUO NUMERO AL TUO CONTO POSTALE E … “. Questo l’incredibile e menzognero messaggio pervenuto via internet al pc di un privato cittadino, subito insospettito per l’inusuale avviso. E in effetti ad una prima ed immediata verifica è emerso che Poste Italiane non richiede affatto informative del genere on line né utilizza internet per tali finalità. No, non è Poste Italiane che chiede tanto con sistemi online -viene garantito- ma individui che evidentemente si servono di tali canali per entrare nelle dimore private e carpire dati coi quali “piombarsi” sui risparmi della gente, impossessandosene. Conviene perciò un’unica contromossa : cestinare seduta stante quanto pervenuto via internet, evitando di aprirlo e cancellandolo definitivamente. Trattasi in effetti di metodi truffaldini di personaggi inaffidabili e loschi che utilizzano tali sistemi per carpire dati coi quali appropriarsi delle risorse altrui. Non è affatto sbagliato -si suggerisce- informare di tali avvenimenti la Polizia Postale e le forze dell’ordine in genere per rendere inefficienti tali “attacchi”, inchiodando alle loro responsabilità coloro che li mettono in atto in forma subdola e truffaldina.