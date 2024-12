I consiglieri Salvatore, Facciolla e Fanelli chiedono al governatore e all’assessore di riferire immediatamente in Aula

all’indomani del tavolo ministeriale. Si sono detti basiti i consiglieri regionali del Partito Democratico Alessandra Salvatore, Vittorino Facciolla e Micaela Fanelli. E pertanto chiedono al governatore Francesco Roberti e all’assessore alle Attività Produttive di dare, subito, risposte ai cittadini.

“Sembra – scrivono in una nota – che l’unico stabilimento italiano per il quale non esistano certezze, nel piano portato da Stellantis, sia quello di Termoli. Nessun cenno di concretezza sul destino della Gigafactory.

L’assessore Di Lucente, nelle prime dichiarazioni rilasciate, riferisce di un possibile ritorno alla produzione di motori endotermici.

I molisani, a questo punto, hanno diritto di sapere quale risultato il presidente Roberti e l’assessore Di Lucente ieri hanno portato a casa per il Molise, dopo avere consentito al Governo Meloni di sottrarre (per utilizzarli altrove) i quasi 400 milioni di euro di PNRR che il Governo Draghi aveva destinato a Termoli.

I molisani hanno diritto di sapere cosa Roberti e Di Lucente hanno chiesto ed ottenuto dal Governo Meloni per la tutela di lavoratori e produzione a Termoli, in attesa che venga chiarito se e quando verrà realizzata da ACC la Gigafactory”.

I consiglieri regionali preannunciano una mobilitazione straordinaria e vogliono sapere “come il Governo Meloni intende rimediare a quello che potrebbe tradursi in un furto di futuro messo in atto, con poca destrezza, in danno di migliaia di famiglie molisane (e non solo). Roberti e Di Lucente – ribadiscono infine – vengano a riferire immediatamente in Consiglio”.

redazione