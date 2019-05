Iolanda Ferritti, atleta della NAI, polverizza il primato regionale di mezza maratona, ottenuto da lei stessa solo sei settimane fa ad Agropoli, migliorandolo di oltre un minuto. 1,20′,48” è il nuovo incredibile crono da scrivere negli annali Fidal regionali. La straordinaria performance le è valsa la seconda posizione assoluta: solo la marocchina Ghizlane Asmae davanti a lei nella gara abruzzese che ha visto al traguardo oltre mille atleti.

Dopo i successi delle scorse settimane in Abruzzo, Ecotrail Vasto e Borgofrisia, l’altra portacolori in rosa della NAI, Morena Di Benedetto conquista nuovamente il primo posto assoluto femminile nella gara di casa, Trofeo Avis-Admo, con il crono di 39′,06”. Con lei a Campobasso anche i Giovanni D’Andrea, Daniel Iannuccillo, Vincenzo Conti, Renato Terrigno e Antonio Manocchio. Sempre nel settore amatori una segnalazione per il trio Di Palma, Boriati, Sasso impegnati ad Aversa sulla singolare distanza delle 10 miglia.

In questo week-end soddisfazioni sono arrivate anche dal settore promozionale impegnato nei CDS assoluti su pista – 1^ prova regionale Abruzzo – Molise, a Sulmona. Le giovani atlete NAI hanno gratificano gli sforzi della società con tanti risultati positivi: i migliori sono arrivati da Greta Fraraccio, 2^ posizione nel triplo con la misura di 12,26mt, e da Veronica Castiello con la 3^ posizione nel martello con la misura di 27,51.

Bravissimi anche gli altri piccoli atleti: 1500 m – D’Alessandro 4^ con 4:16,30, Ciampitti 5^ con 4:18,17, Visone 9^ con 4:39,62; Disco: Orrino 6^ con 26,17m; Giavellotto Fatia Chiacchiari 25 6^; Lungo Greta 5,19 2^; Peso Jason Orrino10,22 2^ e Disco Veronica Castiello 26,40 6^.