Fratelli d’Italia oggi “può sedersi con pari dignità al tavolo con le altre forze politiche alleate”. Dopo il boom della Lega in Campania (quasi il 20%) e la continua discesa di Forza Italia (13,6%), Fdi può rivendicare, anche grazie ad accordi nazionali con le forze di centro-destra, “la presidenza della Regione Campania” annuncia Carmela Rescigno. “Napoli può esprimere una candidatura forte, abbiamo i numeri per poterlo fare”.

Proprio in ottica Regionali, gli esponenti napoletani di Fratelli d’Italia, dopo la riorganizzazione dell’ultimo anno, chiedono alla leader Giorgia Meloni di estendere il modello imposto su Napoli anche in altre città della regione perché “in Campania – chiosa Rescigno – c’è una prateria a destra”. Dopo il buon risultato delle Europee, Rescigno annuncia nuove adesioni nel partito: “Tanti amministratori sono pronti a passare dalla nostra parte. Da Terzigno a Palma Campania, passando per Nola. Questo – ribadisce – è frutto di un lavoro fatto nell’ultimo anno a Napoli e provincia dove Fratelli d’Italia non ha deputati o consiglieri regionali“.

Rescigno è stata la candidata donna che ha preso più voti dopo la leader Giorgia Meloni, la quarta dell’interno partito. Oltre 43mila preferenze non sono però bastate a Carmela Rescigno per entrare nel parlamento europeo in quota Fratelli d’Italia. Ha riportare le dichiarazioni dell’esponente di Fratelli d’Italia è il sito www.anteprima24.it .