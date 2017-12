L e D – LAVORO E DIGNITA’ – Assemblea Permanente Ex Lavoratori in Lotta.

Venerdì 29 dicembre 2017 alle ore 10.30, in occasione dell’ultimo Consiglio regionale dell’anno appena trascorso, terremo davanti al palazzo di via IV novembre una nostra iniziativa per far conoscere lo stato dell’arte, le proposte, le trattative, le risposte, le aspettative dei tanti ex lavoratori e portatori di disabilità e per portare un nostro personale messaggio di fine anno ai Consiglieri regionali tutti.

Chi crede nelle giuste rivendicazioni può, con nostro immenso piacere, unirsi a noi, chi invece, diversamente, ritiene che il caldo dei propri focolari e l’immane dote di egoismo siano più importanti dei seri problemi dei cittadini loro conterranei, resti a casa a festeggiare quello che non c’è da festeggiare!

Il portavoce

Emilio Izzo