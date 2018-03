Riceviamo e pubblichiamo

ASSEMBLEA PERMANENTE EX LAVORATORI IN LOTTA – L e D – LAVORO E DIGNITA’

Ex lavoratori Ittierre lasciati per strada ed ora anche senza mobilità in deroga! Rimpallo di responsabilità tra Regione, Inps e Ministero: a chi giova tutto ciò?! Certamente non ha chi non riesce a soddisfare i bisogni minimi per portare avanti una famiglia, a chi soffre ogni giorno patimenti, vergogne e frustrazioni.

Una mobilità pagata fino a dicembre ed ora bloccata in quanto qualcuno si sta inventando che c’è bisogno di altre autorizzazioni, altre carte inutili che hanno il sapore di lacrime che certamente non verseranno politici e dirigenti al loro soldo! Nessuno che ci dia risposte serie e convincenti, nessuno che sappia interpretare la disperazione, nessun nemico certo individuabile ma tutti responsabili di queste schifezze!

Allora, bando alle chiacchiere, domani giovedì 8 marzo, festa delle donne, di quelle donne che la festa gliel’hanno fatta da un pezzo, le tanti lavoratrici messe per strada, alle ore 11.00, saremo sotto il palazzo Inps di Isernia in via XXIV Maggio per protestare e per chiedere direttamente al dirigente in carica come supporta la sua decisione di non pagare a fronte di trance già pagate!

E speriamo che l’assessore Veneziale salga con noi al fine di reggere il confronto tra le parti, perché, almeno questa parte, la nostra, si è scocciata di balletti insulsi!

Il portavoce

Emilio Izzo