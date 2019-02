Emilio Izzo replica a stretto giro di posta, su Facebook, alle dichiarazioni dell’On. Testamento (M5S) sulla questione della mobilità dei lavoratori ex Ittierre.

Scrive Izzo

“L’on. Testamento si assume una grande responsabilità laddove dice che l’emendamento presentato dall’on Nannicini del PD era un proclamo, di fatto l’emendamento avrebbe garantito una certezza, ma il M5S e la Lega non lo hanno votato! Adesso i 5 Stelle dicono che la legge di stabilità, così com’è, garantisce già la mobilità a chi l’attende, vedremo! Vedremo anche come finirà per chi non rientra nei periodi stabilita dalla legge medesima! Una domanda però sorge spontanea: siamo a fine febbraio, se così fosse, come mai in tutto questo tempo nulla si è detto e, ancor peggio, nulla si è fatto, per sollevare questi amici in difficoltà?! Con i problemi non si gioca il politichese, sarebbe un grande errore che si potrebbe pagare amaramente!”