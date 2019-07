POCHE CHIACCHIERE!

I lavori della seconda commissione sono finiti da tempo ed hanno sancito tutte le nostre rivendicazioni! Il Consiglio ha recepito e ha dato mandato al presidente Toma di attivarsi per soddisfare le richieste degli ex lavoratori! Toma dice da tempo di essere pronto ad elargire lamobilità pregressa con i fondi nazionali richiesti ed ottenuti per le politiche passive e resta in attesa del riparto governativo!

L’On. Testamento dice da tempo che è tutto ok! L’On. Federico dice di più, dice che sono state recepite le sue considerazioni e che tutti saranno soddisfatti nelle loro richieste e che adesso tocca a Toma fare i suoi passi con i 9 milioni che gli arriveranno dal riparto per gli ammortizzatori! Ammortizzatori assicurati in arrivo già da 15 giorni, sempre da quanto dichiarato dall’On. Federico ma che, fino a prova contraria, ancora non sono disponibili! Il nostro progetto di rilancio con il patrimonio culturale, definito ottimo da Toma, è pronto per essere varato con le politiche attive del lavoro!

Insomma, tutte brave persone e tutte degne di essere credute (Mazzuto caso a parte che non dice e non fa!) ma che fino ad oggi non hanno prodotto risultati pratici, gli stessi che dovranno necessariamente portare nelle tasche degli ex lavoratori Ittierre quanto deciso con leggi e che invece si è bloccato ormai 12 mesi fa! Venerdì 5 luglio prossimo, dalle ore 14.00 in poi, saremo presenti in presidio davanti e dentro il palazzo del consiglio regionale per capire una volta per tutte chi sta dicendo la verità e chi no, i tempi sono maturi per tutte le incazzature del caso!