Tra pochi mesi centinaia di famiglie molisane si troveranno ad affrontare una non sottovalutabile condizione di difficoltà che si colloca all’interno di una crisi economica e sociale senza precedenti. Questo l’allarme del segretario provinciale di MDP-Art.1 e componente di spicco di Liberi e Uguali, Marco Amendola.

A seguito di un incontro con alcuni ex lavoratori dell’ITR a fine cassa integrazione, emerge, ancora più evidente il senso di tradimento, di solitudine e di abbandono subito dai lavoratori prima dalle istituzioni Regionali poi da quelle Nazionali. Alla luce delle istanze dei lavoratori interessati riecheggia come la questione lavoro e la questione sociale siano state una sconfitta, una delle tante scommesse perse dal governo Regionale in Molise e dal PD Renziano in chiave nazionale.

E’ necessario – sostiene Amendola – che la Regione, invece di impegnarsi nelle solite ed inutili promesse elettorali, si faccia carico con serietà, almeno per una volta, di ascoltare le richieste dei lavoratori dando risposte concrete a chi oggi non ha più speranza per il futuro. In attesa di soluzioni definitive e di una possibile rioccupazione chiediamo, con forza, che la Regione metta in campo tutti gli strumenti necessari per una proroga della cassa integrazione o di nuove misure economiche.