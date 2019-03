Nel messaggio dell’8 marzo, il presidente Toma ha dichiarato, tra le altre cose, che per le donne non servono chiacchiere prive di contenuti ma fatti, come le politiche attive del lavoro.

CONCORDIAMO presidente ed è proprio per questo che martedì 12 marzo alle ore 10.00, saremo in Consiglio regionale per riprendere, così come concordato dopo il lungo tavolo di inizio febbraio, il discorso sul progetto lavoro – beni culturali – come politiche attive che le abbiamo illustrato e che lei ha definito ottimo!

Ma forse adesso, dopo questa sua dichiarazione, sicuramente non perderemo più tempo e daremo vita a questa nuova avventura principalmente donna! O NO?! E magari l’occasione sarà utile anche per apprendere, sempre da lei, che il problema mobilità è ormai risolto!