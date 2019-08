Il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri, martedì 6 agosto, alle 15.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti.

Approvato il decreto legge sulla tutela dei lavoratori di aziende in crisi.

TUTELA DEL LAVORO E RISOLUZIONE DI CRISI AZIENDALI

Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, ha approvato, salvo intese, un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Il testo mira, in particolare, a garantire la tutela economica e normativa di alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, come rider, lavoratori con disabilità, lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU), precari. Contiene, inoltre, disposizioni per supportare la fase attuativa del reddito di cittadinanza, rimessa all’INPS, e per la disciplina delle assunzioni in Anpal servizi S.p.a.

Il provvedimento reca poi disposizioni per fare fronte ad alcune importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti (aree di crisi industriale complessa delle Regioni Sardegna e Sicilia, di Isernia e a tutela di imprese in crisi), disposizioni in materia di Ilva, nonché norme volte ad agevolare l’accesso di aziende edili in crisi al fondo salva opere.