Con questo interrogativo, domani 27 luglio 2018, alle ore 15.30, gli ex cantonieri – autisti della provincia di Isernia, accompagnati dallo scrivente, da Feliceantonio di Schiavi della CISL e da Tiziano Di Clemente del P.C.L., avranno un tavolo di confronto con il nuovo governatore del Molise, presso la sala giunta in via Genova a Campobasso.

Come ormai noto, la viabilità provinciale di Isernia, versa in uno stato di totale abbandono da quando il nucleo portante costituito dal gruppo degli ex cantonieri, dopo circa venti anni di onorato e precario servizio, è stato lasciato al suo miserevole destino per lasciare spazio ad appalti privati i quali, ben che vadano, fanno il lavoro che veniva effettuato dai cantonieri nell’arco dell’anno, in una settimana!

Manutenzione ordinaria e straordinaria inesistente, con quello che ne consegue per la sicurezza dei cittadini, pericoli quotidiani, incidenti, sterpaglie, buche, frane e chi più ne ha, più ne metta.

Bisogna decidersi, o la provincia reintegri gli ex lavoratori, così come nelle sue possibilità a seguito della legge Madia, o la regione avochi a se le competenze sulle strade provinciali e stabilizzi questi uomini per la pace delle famiglie e la sicurezza dei cittadini.

Non sarà un incontro facile ma siamo abituati a ciò, diversamente, non ci abitueremo mai alle ingiustizie, questa partita deve chiudersi con onore ed orgoglio, l’onore degli ex lavoratori, l’orgoglio di aver fatto ciò che è giusto fare!