di T.A.

CI SAREBBE UNA NUOVA CASA, MA AL TERZO PIANO DELLO STABILE E CON ASCENSORE DA ADEGUARE ALLE NECESSITA’ DEI DISABILI

Evviva, qualcosa si muove ! Anche se la soluzione definitiva e soddisfacente deve ancora venire ! Ma dopo il nostro precedente servizio appena pubblicato, ecco venir fuori un barlume di speranza sul caso. Ci si riferisce alla delicata vicenda di moglie e marito disabili di Venafro, con figlia 20enne che da anni chiedono il risanamento dell’alloggio Iacp di Via Flacco in cui da anni vivono, casa invasa da umidità e muffa terribili ! Il capofamiglia, campano stabilitosi a Venafro con moglie e figlia : “Ringraziamo di cuore Futuromolise per la vicinanza socio/umanitaria che continua a mostrarci -afferma l’uomo- ed informo che finalmente l’Iacp di Isernia ha offerto una soluzione. Dovremmo trasferirci in un alloggio libero al terzo piano dello stesso condominio in cui abitiamo. Sussiste però il problema dell’ascensore da adeguare alle nostre necessità. La carrozzina su cui ci spostiamo mia moglie ed io non entra nell’ascensore, per cui occorrono modifiche. Stiamo aspettando che vengano eseguite dall’Iacp di Isernia, in modo da lasciare l’alloggio in cui oggi viviamo affinché vi si possa lavorare per eliminare umidità e quant’altro”. Il vostro auspicio al riguardo ? “Trascorrere il prossimo Natale -afferma il nostro- in una casa finalmente accogliente e salutare. Un diritto minimo che chiediamo in punto di diritto, con la massima educazione e con tutto il cuore ! Sarebbe il migliore regalo di Natale per mia figlia, mia moglie e per il sottoscritto !”. Assolutamente tocca adoperarsi, pensiamo, perché i tre carissimi soggetti abbiano una buona volta una bella, accogliente, pulita e salutare abitazione in cui vivere in tutta tranquillità !