di T.A.

MIGLIAIA DI DONNE EBREE, MUSULMANE E CRISTIANE HANNO CAMMINATO ASSIEME PER LA PACE, NEL SILENZIO ASSORDANTE DEI MEDIA MONDIALI !

MIRACOLO ! E’ avvenuto ed è stato bellissimo, nonostante sul tema il (quasi) silenzio assordante dei media mondiali ! Ecco l’avvenimento dal “sapore” straordinario : migliaia di donne ebree, musulmane e cristiane hanno camminato assieme per la pace, avvenimento quasi completamente ignorato dai media. Nel nuovo video ufficiale del movimento Women Wage Peace infatti la cantante israeliana Yael Deckelbaum canta la canzone “Prayer of the Mothers” insieme a donne e madri di tutte le religioni, dimostrando cosa e quanto la musica può cambiare, evitando ulteriori spargimenti di sangue. Un miracolo tutto al femminile che vale più di mille parole. Infatti “Shalom Salam Pace”, la conclusione del messaggio che gira sul web. In allegato il video della canzone “Prayer Of The Mothers” interpretata da Yael Deckelbaum che sta facendo il giro del mondo via web.