Si è già parlato diffusamente del peggioramento delle condizioni meteorologiche che, a partire dalla giornata di domani, interesserà gradualmente tutte le regioni centro-settentrionali.

Anche sulla nostra regione è atteso un cambiamento delle condizioni meteo che assumeranno connotati invernali a causa dell’ingresso di aria fredda di estrazione russo-siberiana.

In tale contesto ci attendiamo dal tardo mattino e dal primo pomeriggio un aumento della copertura nuvolosa e le prime nevicate, inizialmente a quote collinari ma con tendenza a scendere fin sulle aree costiere e pianeggianti. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Vediamo il dettaglio previsto:

Domenica: al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulla provincia di Isernia. Nuvoloso sul resto della regione ma con tendenza a copertura nuvolosa in decisa intensificazione. Precipitazioni nelle aree di confine del Trigno, in alto Molise e sui rilievi più orientali con nevicate oltre i 700 metri. Nel pomeriggio, estensione della fenomenologia al Molise centrale a quello orientale e all’alto Molise con nevicate deboli o moderate oltre i 500 metri sulla provincia di Campobasso con ulteriore calo della quota neve fin verso i 300 metri. Sul resto della provincia di Isernia, nuvoloso ma asciutto. Forte diminuzione della temperatura dalla sera. Nelle aree confinanti (interno beneventano) neve dal pomeriggio oltre i 600 metri, in calo la sera a 400 seppur di intensità debole ed intermittente.

Lunedì: giornata che si caratterizzerà per condizioni diffusamente invernali. Nubi ovunque con precipitazioni deboli o moderate, a carattere di bufera in alto Molise e nelle aree tra basso vastese e quella di Castelmauro. Attese nel pomeriggio nevicate anche nella piana di Venafro e dalla sera anche nella fascia costiera. Accumuli medi di giornata sul Molise centrale oltre i 500 metri tra i 20 ed i 30 cm. Ventilazione sostenuta da nord-est. Deciso calo della temperatura. Nelle aree confinanti dell’ interno beneventano e foggiano neve da debole a moderata anche in pianura.

Martedì: poche variazioni rispetto alla giornata precedente. Molte nubi, precipitazioni diffuse con nevicate su tutto il territorio regionale. Attendiamo nevicate anche a Venafro e a Termoli. Accumuli medi in collina tra i 20 ed i 30 cm. Forti bufere in alto Molise, sulla trignina e nella zona di Castelmauro. Ventilazione sostenuta da nord-est. Deciso calo della temperatura. Nelle aree confinanti dell’ interno beneventano e foggiano neve da debole a moderata anche in pianura.