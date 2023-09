di Ufficio Stampa Comune di Venafro

DOMANI ‘THIS IS VENAFRO’ EVENTO CHE CONIUGA CULTURA, GASTRONOMIA E DIVERTIMENTO

“This is Venafro” è questo il nome dell’evento che sabato 2 settembre, a partire dalle ore 19:00, animerà Corso Campano a Venafro.

La manifestazione organizzata dal comune di Venafro, in collaborazione con l’associazione “Con il cuore“, unirà cultura, gastronomia e tanto divertimento: diverse le location dove si esibiranno scuole di recitazione, canto e ballo oltre a tanta musica dal vivo e dj set; stand gastronomici, anche di prodotti tipici, affiancheranno le attività già presenti in loco; la salita Vincenzo Cuoco, invece, sarà teatro di mostre artistiche e fotografiche. Gli organizzatori hanno pensato anche ai più piccoli: una simpatica mascotte attenderà i bambini nell’area gonfiabili a loro dedicata.

“Come amministrazione – spiega il consigliere Aurelio Elcino – abbiamo pensato di mettere su questa manifestazione, nonostante le poche risorse a disposizione, per trascorrere una serata di fine estate nella nostra amata Città, all’insegna della tradizione, del buon cibo e della buona musica, cercando di accontentare ogni fascia di età con spettacoli di vario genere. L’evento di domani sera, insieme a quelli già svolti, sono solo l’inizio di una serie di importanti manifestazioni a cui stiamo lavorando in vista dei prossimi mesi e del 2024“.

“Mi preme sottolineare ancora una volta – dice il sindaco Alfredo Ricci – il ruolo svolto in questa estate dalle associazioni del territorio che hanno collaborato con il Comune per allietare l’estate venafrana; una collaborazione fondamentale alla luce delle ristrettezze di bilancio a cui siamo ancora costretti, collaborazioni che mi auguro possano continuare anche in futuro per proporre manifestazioni sempre di più ampio respiro“.

“Vi aspettiamo, quindi, numerosi – chiosa il sindaco – per trascorrere una serata dove la buona musica andrà a braccetto con l’arte, il tutto condito da ottima gastronomia e vi aspettiamo vestiti rigorosamente di bianco“. Il bianco rappresenta, infatti, il dress code dell’evento.