Una riflessione con illustri ospiti su un tema di grande rilevanza sociale

Palazzo Theodoli aprirà le sue porte il prossimo 26 marzo per ospitare un evento di profonda importanza sociale e giuridica. Intitolato “Il Ruolo delle Vittime nei Processi delle Stragi Italiane”, l’incontro sarà un’opportunità unica per approfondire e discutere il coinvolgimento delle vittime nei processi giudiziari relativi alle stragi che hanno segnato la storia del nostro paese.

L’evento, che si terrà dalle ore 10 alle 13, vedrà la partecipazione di ospiti illustri e autorevoli nel campo giuridico e della sociologia. Tra di essi, spiccano la presenza di Gloria Puccetti, nota avvocatessa impegnata nella difesa dei diritti delle vittime, il Dr. Claudio Di Ruzza, già magistrato di Cassazione con una vasta esperienza in processi di grande rilevanza nazionale, il Dr. Vincenzo Vittorini, esperto di sociologia della devianza e degli eventi criminosi, e Antonio Morelli, consulente legale con un background significativo nell’ambito delle vittime di reato.

Durante l’evento, si affronteranno tematiche cruciali legate al ruolo delle vittime all’interno dei processi giudiziari, evidenziando le sfide, i diritti e le opportunità che esse incontrano nel perseguimento della giustizia. Saranno analizzati casi emblematici di stragi italiane, con l’obiettivo di trarre spunti di riflessione e proporre soluzioni concrete per migliorare il supporto e il coinvolgimento delle vittime nel sistema giudiziario.

L’incontro si configura come un’occasione preziosa per promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione su una tematica spesso trascurata ma di fondamentale importanza per la costruzione di una società più equa e solidale.

redazione