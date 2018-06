Riunione Comitato per la Sicurezza a Termoli, eventi sicuri grazie alla rete tra Comuni e Forze dell’Ordine. Si è svolta ieri mattina, 13 giugno 2018, nella Sala consiliare del Comune di Termoli, la riunione del Comitato per la sicurezza. L’incontro è stato presieduto dal Prefetto Maria Guia Federico e il Questore Mario Caggegi e ha visto la partecipazione di tutte le Forze dell’Ordine oltre che dei sindaci dei Comuni costieri del Molise.

“Sono soddisfatto dell’incontro – ha dichiarato il primo cittadino Angelo Sbrocca – ancora una volta è emersa chiaramente l’ottima relazione con la Prefettura e tutte le Forze dell’ordine che permetteranno, come già negli anni scorsi, lo svolgersi degli eventi in maniera gioiosa e sicura”. Il sindaco Sbrocca ha ringraziato il Prefetto, il Questore, tutti i comandanti delle Forze dell’ordine, della Guardia di Finanza, Polizia, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto e le diverse Polizie municipali intervenute auspicando al prosieguo di una collaborazione fattiva per il bene del territorio”