I Musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli: questo l’obiettivo della Giornata Internazionale dei Musei. Ed è proprio in tale consapevolezza che, nell’ambito del calendario degli eventi culturali che accompagnano la 72^ Edizione dei Campionati Nazionali Universitari, l’Università del Molise, oggi lunedì 21 maggio, alle ore 15.00, nell’aula 5 Charles Darwin del III Edificio Polifuzionale in via De Sanctis, a Campobasso, presenta i risultati del progetto MuseUnimol.

Progetto che ha portato all’organizzazione delle collezioni museali di Ateneo in un Sistema Museale partecipativo, aperto al territorio e alla cittadinanza. L’Ateneo molisano possiede e gestisce da anni collezioni culturali afferenti a diversi ambiti disciplinari: scientifico, naturalistico, storico, pedagogico-scolastico, artistico. Le raccolte costituiscono uno degli esiti delle attività di ricerca e di studio svolte negli anni dall’Università e, nello stesso tempo, un considerevole patrimonio scientifico, culturale e didattico che UniMol ha ritenuto opportuno mettere a disposizione di tutti, non solo alla diretta utenza accademica.

Queste collezioni per la loro eterogeneità possono infatti avere diverse tipologie di pubblici, alcuni ancora potenziali altri già consolidati: docenti, ricercatori e studenti dell’Università, mondo scolastico, comuni cittadini, pubblico virtuale. L’obiettivo è stato quello di organizzare tali collezioni, trasformando i singoli nuclei (alcuni dei quali già organizzati in strutture museali da diversi anni) in un unico e organico sistema, e offrire questo patrimonio al territorio rientrando a pieno titolo nella terza missione dell’Ateneo. L’idea di mettere a sistema e voler valorizzare e far conoscere le diverse collezioni è diventato attuativa nel 2016, concretizzandosi grazie all’apporto del progetto di Servizio Civile: “MuseUnimol – le collezioni museali d’Ateneo verso il territorio”.

La presenza di 5 volontari (Martina Carugno, Gianluigi Di Cienzo, Giada Nugnes, Rebecca Petti e Francesca Pietrarca) selezionati con bando, di formazione eterogenee quali ingegneria, biologia, economia e giurisprudenza, impegnati quotidianamente in diversi mansioni per la durata di un anno, coordinati dal delegato all’Area museale prof. Alberto Pozzolo, dal personale amministrativo e dal compianto Giorgio Palmieri in qualità di responsabile del progetto, ha consentito il raggiungimento di importanti risultati.

Il nuovo Sistema conta al momento quindi 5 realtà museali: Aratro- Galleria Gino Marotta Museo Laboratorio di arte contemporanea (diretto dal prof. Lorenzo Canova), il Museo della Scuola e dell’Educazione Popolare-MuSEP (diretto dal prof. Alberto Barausse), entrambi afferenti al Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione; il Museo delle Scienze Naturali del Molise (MuSNaM), all’interno del Dipartimento di Bioscienze e Territorio (con referente la prof.ssa Paola Fortini); il Museo Didattico delle Scienze Agrarie (MuDiSA) del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, che ospita una Sala della Biodiversità Agro-Ambientale e un’Ala leonardesca con riproduzioni delle macchine di Leonardo da Vinci (con referenti il prof. Andrea Sciaretta e Prof Catello De Martino).

Inoltre era già esistente una realtà di natura differente (sia per proprietà sia per natura tipologica) ma affine alle altre, costituita dal Giardino di Flora Appenninica di Capracotta (referente per Museunimol prof.ssa Carmen Giancola). E’ in via di programmazione anche un’altra realtà museale nella sede universitaria di Termoli. L’ideale collegamento sul territorio e l’uniformità progettuale hanno determinato lo sviluppo del Sistema museale di Ateneo, che sarà appunto presentato alla cittadinanza il prossimo 21 maggio 2018 alla presenza di diverse personalità politiche e istituzionali e attraverso una tavola rotonda sul tema “Il ruolo dei musei nella diffusione della cultura” che coinvolgerà studiosi anche internazionali.

Nel corso dell giornata ci sarà un momento di ricordo per il significato contributo al progetto del responsabile dell’Area Museale dott. Giorgio Palmieri. La settimana dal 21 al 25 maggio vedrà anche una serie di eventi per poter conoscere e fruire dei Musei dell’Unimol. Le attività saranno di diverse tipologie e aperte al pubblico secondo i dettagli della locandina allegata. Sono previste attività di lettura tematiche a cura di Nati per leggere, laboratori con le scuole, sperimentazioni didattiche, presentazioni di progetti annuali, laboratori per famiglie e visite guidate.

Si segnalano come iniziative per i bambini il laboratorio “Giochi atletici nella storia” previsto presso il Museo della scuola il giorno 22 maggio ore 16.00 aperte alle famiglie (età consigliata dei bambini 6-12 anni prenotazione obbligatoria [email protected]) in cui sarà presente come testimonial Lisa Sandonnini (pluricampionessa italiana)

All’interno delle iniziative per i giovani è previsto il giorno 24 di mattina l’incontro “I giovani abitano il museo” in cui il Biotecnologico dell’I.I.S. Pertini, Montini, Cuoco presenterà il video “L’appello” e il Liceo Scientifico Romita presenterà il percorso di alternanza scuola lavora entrambi realizzati in collaborazione con il Museo della scuola.

Nella stessa mattinata saranno presentati i risultati del Corso PROFORMA curato da Aratro e del servizio civile Nazionale che ha lavorato per la realizzazione del progetto MuseUnimol (il sistema museale di ateneo).Si segnalano inoltre le numerose offerte di visite guidate nelle diverse sedi (anche al Giardino di Flora appennina di Capracotta) sia per le famiglie sia per le scuole su prenotazione.

Si ringrazia per la collaborazione alla serie di eventi la attiva collaborazione del Liceo Scientifico Romita, dell’Istituto Comprensivo D’Ovidio e dell’I.I.S. Pertini, Montini, Cuoco, istituti di Campobasso e anche dell’associazione Nati per leggere Molise