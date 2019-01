I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile unitamente a quelli della stazione di Ripalimosani dipendenti dalla Compagnia di Campobasso, nella notte scorsa hanno arrestato un campobassano per evasione e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

L’uomo, uscito dal carcere poco tempo fa, era stato sottoposto al regime della detenzione domiciliare e doveva scontare un residuo di pena con l’obbligo di permanere in casa e non uscirne senza l’autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza. La sua “libera uscita”, tuttavia, è durata poco fintanto che la pattuglia dei Carabinieri del Norm e quella della stazione di Ripalimosani che stavano vigilando gli obiettivi sensibili della città, hanno notato la presenza dell’uomo nella stazione ferroviaria riconoscendolo.

Scesi dall’auto lo hanno immediatamente bloccato e controllato perquisendolo e trovandolo in possesso di una busta contenente 50 grammi di cocaina e banconote di vario taglio per un valore di 1.380 euro. Condotto negli uffici della Caserma di via Mazzini per le formalità di rito, i Carabinieri lo hanno dichiarato in stato di arresto e successivamente trasportato al carcere di via Cavour a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha disposto il rito per direttissima.

La droga sequestrata, che avrebbe fruttato più di 10mila euro sarà inviata al Lass di Foggia per le analisi quantitative e qualitative al fine di individuarne la purezza ed il numero di dosi che ne sarebbero state ricavate.