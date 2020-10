Nell’ambito di servizi straordinari per il controllo del territorio finalizzati a prevenire/contrastare la commissione di reati in genere nonché il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, tra le principali cause del verificarsi di gravi incidenti stradali, i Carabinieri della Compagnia di Isernia la decorsa notte hanno sorpreso un cittadino 35enne alla guida della propria autovettura risultato positivo ad accertamento con etilometro, per elevato tasso alcolemico. Lo stesso è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo. Nello stesso contesto è stato altresì denunciato alla medesima Autorità Giudiziaria un uomo residente nel capoluogo ritenuto responsabile del delitto di evasione in quanto, benché sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, veniva sorpreso all’esterno della propria abitazione al di fuori degli orari consentiti.