Continuano le operazioni di controllo del territorio predisposte dai Carabinieri in tutta la provincia di Isernia. Nelle ultime ore sono scattate denunce per vari reati e sequestri per violazioni in materia di sicurezza stradale. Nel dettaglio, ad Isernia, una donna, 30enne del luogo, è stata denunciata dai militari della locale Stazione per inosservanza alle prescrizioni della misura cautelare degli arresti domiciliari cui la stessa è sottoposta per reati in materia di stupefacenti.