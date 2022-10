Nell’ ambito dell’attività di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di P.S. di Termoli, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per evasione, un noto e pericoloso pluripregiudicato di Termoli.

Questi, pur trovandosi in regime di detenzione domiciliare in un comune limitrofo alla cittadina adriatica era stato avvistato dagli agenti aggirarsi per le strade della città.

Uno dei poliziotti della Volante, lo scorso 8 ottobre, libero dal servizio, mentre faceva rientro a casa ha riconosciuto l’uomo e lo ha immediatamente bloccato chiedendo l’ ausilio degli agenti della Squadra Volante.

Il pregiudicato è stato quindi fermato e condotto in Commissariato per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è stato tratto in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, ri-sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

La specifica attività svolta dalla Polizia di Stato di Termoli nella circostanza, rientra in uno piano di controllo del territorio disposto dalla Questura di Campobasso, che ha portato negli ultimi mesi ad una importante intensificazione dei controlli sul territorio. Nel periodo estivo, tra i mesi di giugno ed agosto sono state infatti controllati circa 2000 veicoli ed identificate oltre 3000 persone, tra cui più di 600 con precedenti penali a carico.

Quanto sopra evidenziato, dimostra il continuo e costante impegno per la sicurezza profuso dalla Polizia di Stato sul nostro territorio.