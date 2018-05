Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Venafro sull’area di competenza e Comuni limitrofi, al fine di contrastare le diverse forme di criminalità, con mirati controlli alla circolazione stradale e alle persone sottoposte alle misure cautelari e di prevenzione.

Nel corso delle attività i Carabinieri della Stazione di Colli al Volturno hanno denunciato, un 33enne locale, sottoposto agli arresti domiciliari, per violazioni alle prescrizioni imposte dalla competente Autorità Giudiziaria, in relazione alla misura cautelare cui era sottoposto, per reati in materia di stupefacenti.