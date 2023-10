di redazione

Le verifiche della Guardia di Finanza hanno riguardato il periodo che va dal 2016 al 2021.

La Guardia di Finanza ha scoperto una società di Teramo, operante nel settore alimentare e dei trasporti, che non avrebbe presentato le prescritte dichiarazioni annuali valevoli ai fini delle Imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap. I risultati della verifica fiscale, per i periodi d’imposta dal 2016 al 2021, hanno fatto emergere un’evasione fiscale per 35 milioni di euro. I finanzieri hanno denunciato quattro persone, tra cui un imprenditore di Isernia. I reati ipotizzati sono quelli di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili, per i quali il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio.