di T.A.

La prima non poteva andare meglio e puntuali sono arrivati i tre punti, nonostante la grande paura iniziale per quel gol preso dopo 23” per uno sbaglio di gruppo della difesa azzurra. Il riferimento è per Albania/Italia (1-2) che la squadra di Spalletti è riuscita a portare in porto dopo l’incredibile partenza contraria. Alla fine comunque la vittoria é arrivata e tutti -sia in campo e sugli spalti in Germania e sia nei Comuni piccoli e grandi dell’Italia- hanno tirato un grosso sospiro di sollievo, gioiendo a più non posso. Anche nel Molise tanto per strada, che dinanzi agli esercizi pubblici e nelle stesse case private si è gridato di gioia, ora abbracciandosi per la vittoria degli azzurri ed ora brindando con calici di “bionde” ! Ne sono prova e testimonianza i click pervenuti con tifosi azzurri che non si sono risparmiati in quanto a brindisi ! E giovedì per Spagna/Italia, secondo impegno della squadra di Spalletti, si punta al bis di vittorie ed ovviamente di brindisi, divertimento e libagioni di ogni tipo.