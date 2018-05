di Stefano Venditti

Nuovo collegiale azzurro per il giovane play/guardia termolese Andrea Brandimarte. Da lunedì 4 giugno, infatti, in qual di Lignano Sabbiadoro andrà in scena il raduno dei papabili ad un posto da titolare nella nazionale Under 22 per i prossimi Campionati Europei di basket in carrozzina che si svolgeranno proprio nella città di Lignano Sabbiadoro.

Andrea è già da tempo in lizza per un posto nel roster definitivo, ma attualmente lo staff tecnico non si è ancora pronunciato sulle scelte tecniche. Nel frattempo sono stati sorteggiati i gironi degli Europei che prenderanno il via dal prossimo 10 settembre. L’Italia è stata inserita nel gruppo B insieme alla Gran Bretagna, a Israele e alla Spagna, contro cui esordirà. Nel Gruppo A invece Turchia, Germania, Polonia e Francia.

“Nei tornei Under il grado di incertezza è sempre molto alto, per via del costante ricambio generazionale. La Turchia da questo punto di vista è la favorita, avendo praticamente intatto il gruppo di due anni fa. Per il resto, tante incognite e tanti gruppi giovani, tra cui il nostro. Obiettivo? Crescere e fare esperienza internazionale, e magari toglierci qualche bella soddisfazione – il commento del Direttore Tecnico azzurro Carlo Di Giusto -”.