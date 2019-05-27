GENTILE STEFANIA 9.910
PEDICINI PIERNICOLA 1.293
RANIERI GIANLUCA 939
GEMMA CHIARA MARIA 888
FERRARA LAURA 546
NAPOLITANO LUIGI 531
ADINOLFI ISABELLA DETTA ISA 480
DI NINO VALERIA 449
D’AMATO ROSA 259
FURORE MARIO 249
AVALLONE VITO 212
DELLA VALLE DANILO 209
PELUSO MARIANO 124
FARINA ENRICO 118
DE GIGLIO ALBERTO CLAUDIO 92
DI MATTEO ANTIMINA 47
RESCIGNO MICHELA 30
PULPITO FRANCA 23
SALVINI MATTEO 10.021
PETRONI LUIGI ANTONIO 2.435
CASANOVA MASSIMO 901
GRANT VALENTINO 814
DE BLASIS ELISABETTA 729
STAINE EMMA 451
ANTELMI ILARIA 441
SGRO NADIA 238
CAROPPO ANDREA 176
D’ALOISIO ANTONELLO 149
SOFO VINCENZO 137
LELLA ANTONELLA 128
VUOLO LUCIA 125
TOMMASETTI AURELIO 121
CERRELLI GIANCARLO 107
SAPIGNOLI SIMONA 91
PORPIGLIA FRANCESCA ANASTASIA 53
CALDERANO DANIELA 46
BERLUSCONI SILVIO 3.357
CESA LORENZO 958
MUSSOLINI ALESSANDRA 807
MATERA BARBARA 424
MARTUSCIELLO FULVIO 291
CHIUSOLO MARIAGRAZIA DETTA MOLLY 260
PECCHIA ANTONIETTA DETTA ANTONELLA 224
D’ANTINI FILOMENA DETTA MENA 131
MAGLIOCCA GIORGIO 111
DI SALVATORE PAOLA 98
SILVESTRIS SERGIO PAOLO FRANCESCO 57
PEDA’ GIUSEPPE 49
CICCOPIEDI LEONARDO 43
CALIGIURI FULVIA MICHELA 31
DE DONATO BEATRICE 22
BELLAME CARMELA DETTA CARMEN 13
ILARDI ANTONIO 4
COZZOLINO ANDREA 1.927
ROBERTI FRANCO 1.714
CAPUTO NICOLA 940
PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 572
PAOLUCCI MASSIMO 568
BALLO GERARTA DETTA GERI 336
GENTILE ELENA 289
FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 281
STOMEO IVAN 224
PICCIRILLI EDUARDO MARIA 85
IACUCCI FRANCESCO ANTONIO 73
KECHOUD LEILA DETTA LEILA 58
MARRO ANNA 49
PETRONE ANNA 48
BRIENZA NICOLA 33
NUCERA LUCIA ANITA IN MAISANO 15
VERDOLIVA MARIELLA 9
FITTO RAFFAELE 2.392
RESCIGNO CARMELA 1.062
NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS 537
GEMMATO MARCELLO 518
MUSSOLINI CAIO GIULIO CESARE DETTO CAIO 447
MELE STELLA 192
D’URBANO MARGHERITA 76
VINCI LUCREZIA 76
TISCI ANTONIO 63
RONGHI SALVATORE 50
TOZZI UGO 50
AVERSA ROSARIO ACHILLE DETTO ROCCO 23
SICILIANO ALESSANDRA 23
GENTILE ISABELLA 20
QUAGLIERI MARIO 20
LETIZIA MARIA 7
LAGROTTA MARIA ROSARIA 3
CIRIANI ANNA 49
AUFIERO FRANCO 44
ARBIA SILVANA 32
BONDESAN GIOVANBATTISTA 32
ESPOSITO FRANCA ROSARIA 26
SPIAGGIA CARMINE 18
MORELLI GIUSEPPE 11
CARTELLINO COSIMO DAMIANO 11
COVINO ELVIO 8
TOMACIELLO LOREDANA 4
SBANO LUCIA 3
CAVALLETTO PAOLA 3
MARIOTTO LUCA 2
SPINELLI CRISTINA 1
FARASO ANNUNZIATA 0
LIMARDO COSIMO 0
FORENZA ELEONORA 366
FUCITO ALESSANDRO DETTO SANDRO 248
BEVILACQUA PIETRO 104
CAPUANO NICOLA 88
FABBRIS GIOVANNI 46
NATALICCHIO PAOLA 44
PANDOLFI LUIGI 35
AMALFI CIRO 31
ARRICALE MICHELA 28
PESCE FRANCESCA 24
CACCIATORE FORTUNATO MARIA 22
PALLADINO MARCO 21
ARCURI VIOLETTA DETTA VIOLA 10
LUONGO ANTONIO 6
PERRONE PATRIZIA 6
DELL’ANNA LIVIA DETTA JESSICA 5
PALIERI IVANA 1
AIUTO DANIELA 147
PASQUINO RAIMONDO 131
RUSSO SIMONA 98
SENATORE ALESSANDRA 56
GALTIERI FRANCESCO 45
PISICCHIO ALFONSINO 36
GADOLA ARNALDO 29
MANZI SILVJA 29
DI LORENZO LOREDANA 28
ADESSO RAFFAELLO 16
MONTICELLI LUCIANO 14
DEL NEGRO SERENA 10
FASULO ROSSELLA 9
DE ANDREIS MARCO 9
DI PALMA NICOLA 6
MANCIERO LUCIA 5
STOMEO ELEONORA DETTA CLAUDIA 4
TRIMARCHI EMANUELA 34
AMODEO ORLANDO 25
ESPOSITO LUIGI 20
LACICERCHIA GIUSEPPE 14
CHIAIA EMMA 12
PENDENZA MAURIZIO 12
POLLINZI FILOMENA DETTA FILLY 11
ALOISI CROCIFISSO 11
BARBARO GIUSEPPE 7
VENTURA GIUSEPPE 7
VOTANO VALERIA 6
COLACICCO ADRIANA 5
GIORDANO VINCENZO 5
FASANO ASCENZA LOREDANA DETTA LOREDANA MARANGOLO 4
STARACE INNOCENZA ANNA 4
FARINARO GIULIANA 2
QUARTARONE FRANCESCO 0
RIZZO MARCO 151
PANO ROBERTO 96
VERARDI MARIANGELA 36
BERGAMINI LAURA 11
MOSAICO PALMO ANTONINO 5
ADAMO FRANCESCO 4
GIANNINI DANIELA 3
AQUINO DOMENICO 3
BASTONE GIOVANNINA 2
D’ANTONI ELEONORA 2
SATTEL INGRID 2
CATELLO SALVATORE 2
FIRMANI LUCIA 2
STEFANI SILVIA 1
NENNA GENNARO 1
BERNARDINI ALDO 0
BIANCINI LAURA 0
DI SALVO MARCO 422
RIZZUTI ERALDO 40
LUPI FEDERICA 11
LEONE VITTORIA 9
CIANCETTA DIEGO AMEDEO 8
AVAGNINA LUCA 7
GAMBARDELLA ALFONSO 5
PUZO MARIANNA 4
DE PASCALIS MARIA CRISTINA 3
ACQUAVIVA KATIA 3
BARBANO CARLO 2
AMATI APOLLONIA 2
TERRANA LAURA 1
IANNEI GIOVANNI 1
FANIZZI MIRCO 0
CERIELLO CRISTIANO 30
CAMPANA ISABELLA 19
ZANIN LUISANTONIO 14
BOTTA VINCENZO 13
BRUNO ANNUNZIATA 12
MUSACCHIO ALBERTO 12
RINALDINI DANIELA 8
MONTORO ALBERTO 5
RAVICINI ANNA TONIA 3
DI SALVO PIERFRANCESCO 194
DI STEFANO SIMONE 160
PAGLIARICCIO CLAUDIA 50
FLORINO EMMANUELA 12
CAVALIERO LAURA 12
DE FALCO CIRA 5
IORIO VINCENZO 2
LAVEGLIA ANTONINO 1
LECCISO FELICE 1
POCCHIA ANTONIO 1
CATALANO LUIGI 0
PICICCI LUCIA 0
TANDOI RAFFAELLA 0
TESORIERO GIUSEPPINA 0
DI LELLA KATIA 73
FIORE ROBERTO 66
FENIELLO ALESSIO 6
PACELLA SALVATORE 4
ORONZO CATERINA 2
DIANA ROBERTA 2
ZUMBO MARGHERITA ANTONIA 1
PRENCIPE GIUSEPPE 1
DAMIANI REBECCA 1
CANTONE TERESA 1
AUGELLO ALESSIA 1
FAZZARI ANGELO FRANCESCO 0
LEUZZI ALESSANDRA 0
SACCO VINCENZO 0
MAZZA GERARDOVITOMARIA DETTO GERARDO 0
CARLUCCI DOMENICO 0
TUMMOLO MICHELINA 0
BARGU CRISTINA DIANA 13
CUOMO ROSARIA 10
AMICI MONICA 6
GUBELLO LUIGI 4
TALARICO ROSARIA 3
BONANNO SARA 3
CALCAGNO STEFANIA 3
ZINGARELLI FELICE 3
SOMMA EMMANUELE 3
DEL SOLDATO FLAVIO 2
PINASSI MICHELE 2
CAPPELLETTI LUCA 1