“Fratelli d’Italia cresce del 50% rispetto alle elezioni politiche. Questa vittoria la dedichiamo a chi ci dava per sconfitti e a chi, negli ultimi mesi, ha tentato in ogni modo di screditarci per paura che arrivasse questo giorno. Ma soprattutto, questa vittoria la dedichiamo a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che hanno creduto in noi: come sempre non tradiremo la vostra fiducia.

“C’era chi diceva che non avremmo superato la soglia del 4% quando si sapeva che non era un problema per noi. Tattiche per cercare di allontanare il consenso ma gli italiani non si fanno convincere da questi tatticismi. E ora andiamo in Europa a CAMBIARE TUTTO!” Questo il commento della leader di FdI Giorgia Meloni sul risultato delle Europee.

In questa torna elettorale il partito della Meloni fa segnare un +292.000 voti, un risultato importate che attesta FdI al 6,47 %. Nel centro-destra, con il ridimensionamento di Forza Italia che perde 2.258.000 di voti, Fratelli d’Italia aumenta il suo peso specifico all’interno di una futura coalizione per puntare al governo del Paese.